استقبل “El Fajr tv” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على الأقمار الصناعية وخطوات تنزيل القناة

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد، قناة الفجر الجزائرية من أبرز وأهم القنوات الفضائية التي حققت نجاحاً كبيراً ونالت على إعجاب عدد كبير من المشاهدين وخاصة محبي ومتابعي المسلسلات التاريخية وتقدم القناة محتوى درامي بالإضافة إلى العديد من البرامج المتنوعة لذلك اليوم من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تابعوا معنا.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تقدم القناة العديد من البرامج الترفيهية والثقافية وكذلك الحوارية بجانب مجموعة متنوعة من المسلسلات التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة وتقوم إدارة قناة الفجر الجزائرية بتغيير التردد الخاص بها لعدم انقطاع الخدمة والحصول على أعلى جودة للبث وجاء تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة هو

معامل الاستقطاب أفقي.

الترميز

معامل تصويب الخطأ 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عرب سات

كما يمكن أيضا تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع المعلومات الآتية:

التردد

معامل الاستقطاب عمودي.

الترميز

معامل تصويب الخطأ 5/6.

خطوات تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز التلفاز

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم حيث يمكن استقبال القناة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: