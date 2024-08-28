موبايل على الرايق.. هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 بمميزات رهيبة!! عملاق الفئة المتوسطة

نتحدث معكم اليوم عن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 والذي يعد هو الهاتف الرائد في الفئة المتوسطة الخاصة به، حيث يعد هو الهاتف الاقوى في تلك الفئة وذلك لأنه يمتلك شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة مع قوة تحديث تصل إلى 120 هرتز، أما بالنسبة إلى ذاكرة الهاتف فهي تأتي بسعة 256 جيجا بايت والاهم من ذلك هو معالج الهاتف والذي يستخدم معالج دراجون سناب 778G، وإليكم اهم مواصفات وسعر الهاتف في التالي.

سامسونج Samsung Galaxy A73

هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 يمتلك عدة مواصفات تميزه من بين هواتف الفئة المتوسطة، حيث تتمثل مواصفات الهاتف في التالي:

الوزن 181 جرام وابعاد الهاتف: 163.7 للطول، 76.1 للعرض 7.6 للسمك.

يدعم شبكات الجيل الخامس و الجيل الرابع، ويدعم تركيب شريحتين.

الشاشة نوعها سوبر اموليد بلس بحجم 6.7 بوصة والدقة 1080X2400 بيكسل.

أما المعالج فهو كوالكم سناب دراجون 778G ثماني النواة.

وبالنسبة إلى الذاكرة الداخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، و الذاكرة العشوائية رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت..

تأتي الكاميرا الامامية بدقة 32 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K@30fps..

أما البطارية فهي بسعة 5000 ملي امبير تدعم الشحن السريع 25 واط و لا يمكن.

سعر الهاتف

أما عن سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A73 فهو يختلف من دولة إلى دولة ولذلك فقد جاءنا لكم ببعض أسعار الدول والتي تتمثل في التالي: