يالــولو يالولو فيــه نونو 👶 .. نزل الآنــ تردد قناة وناسة الجديد واستمتع بباقة من أفضل الأغاني المفيدة

تردد قناة وناسة يزداد البحث عنه بشكل يومي وذلك لأن قناة وناسة تعد من القنوات المميزة التي تقدم محتوى ترفيهي متميز يقدم الكثير من الفقرات والبرامج الكرتونية المميزة، هذا بالإضافة إلى الأغاني الحصرية التي لا يتم عرضها إلا على شاشة قناة وناسة تلك القناة المميز والتي استطاعت أن تجذب ملايين الأطفال لمشاهدتها في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة وناسة

يحتاج إلى معرفة تردد قناة وناسة عدد كبير جدا من الآباء والأمهات الذين يريدون أن يستمتع أولادهم بكل ما تقدمه القناة من نصائح وفقرات ترفيهية وتعليمية على مدار اليوم، وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وذلك في التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11430.

أما عن معدل الترميز فهو 27500.

وبالنسبة الى معامل الاستقطاب فهو عمودي (V)

ومعامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

أما الجودة فهي SD.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو وناسة كيدز.

القمر الصناعي هو عرب سات.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 11270

أما معدل الترميز فهو 27500.

أما عن معامل الاستقطاب هو أفقي (H).

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

الجودة هي HD.

خطوات ضبط القناة

بعد معرفة تردد قناة وناسة نوضح لكم خطوات ضبط القناة والتي جاءت على النحو التالي: