هام للجزائريين.. طريقة استخراج البطاقة الوطنية بالجزائر 2024 والشروط والمستندات

طريقة استخراج البطاقة الوطنية بالجزائر 2024، تعد البطاقة الوطنية في الجزائر من أهم الوثائق التي تثبت هوية حاملها ويرغب العديد من المواطنين معرفة كيفية الحصول على البطاقة الوطنية حيث يتم استخدام البطاقة في أمور كثيرة منها فتح حساب بنكي والسفر الداخلي وفي العمليات الانتخابية لذلك من خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم الخطوات اللازمة لاستخراج البطاقة الوطنية بالإضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة.

طريقة استخراج البطاقة الوطنية بالجزائر 2024

من أجل استخراج البطاقة الوطنية الجزائرية يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية حسب محل الإقامة.

قم بتقديم طلب الحصول على البطاقة الوطنية.

يجب عليك تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة في استمارة الطلب.

يقوم الموظف المختص بمراجعة البيانات والتأكد منها.

الشروط المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية الجزائرية 2024

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين لاستخراج البطاقة الوطنية في الجزائر وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون الشخص المتقدم لاستخراج البطاقة الوطنية حاصل على الجنسية الجزائرية.

يشترط أن يكون المتقدم قد بلغ 16 سنة.

إقامة المتقدم إقامة دائمة في الجزائر مع تقديم إثبات بذلك.

يشترط تقديم كل الوثائق والمستندات المطلوبة.

يشترط سداد كافة الرسوم المقررة لاستخراج البطاقة الوطنية.

أن يكون المتقدم ليس عليه أى قضايا جنائية.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية

من أجل استخراج البطاقة الوطنية في الجزائر لابد من تقديم بعض المستندات والأوراق المطلوبة والتي تتمثل فيما يلى: