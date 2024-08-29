أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث تقوم الحكومة في العراق بالعمل على تقوية وتعزيز الأوضاع المعيشية الخاصة بفئات المجتمع الذي يكون بحاجة إلى المساعدة والدعم، لهذا السبب تقوم الحكومة بتقديم برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يساهم في رفع وتقوية مستوى المعيشة للكثير من الأفراد والأسر الذي تم اختيارهم طبقا إلى الشروط والمعايير التي تم تحديدها من أجل أن يتم ضمان الاستفادة للأشخاص المستحقين للدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

عدد كبير من الناس تهتم بالتعرف على قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من قبل الرعاية الاجتماعية بالعراق، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسماء ولكن قامت الحكومة بالإعلان عن أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن الأسماء عند ظهورها بطريقة سهلة عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، ويكون ذلك من خلال ما يلي:

في البداية نتوجه إلى المنصة الإلكترونية مظلتي.

قم بتسجيل الدخول في منصة مظلتي وذلك من خلال الاسم الخاص بالمستخدم وكذلك رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى البرامج الخاصة بمنصة مظلتي.

لابد أن يقوم الطالب بالضغط على اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد المحافظة التي تكون تابع لها، حتى تحصل على الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الوجبة التي تريد أن تستفسر عنها.

اكتب جميع المعلومات والبيانات اللازمة.

اضغط على زر البحث.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يوجد هناك مجموعة من الشروط التي تم تحديدها من قبل الرعاية الاجتماعية وهي تكون كما يلي: