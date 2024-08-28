استعـــلم عن شقتــك.. رابط اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 خــلال موقع وزارة السكن aadl.com.dz وشروط التسجيل في المرحلة الثانية

اسماء المقبولين في سكنات عدل 3، من أكثر عمليات البحث التي يتم السؤال عنها في الفترة الاخيرة، حيث يطمح إلى الحصول على وحدات سكنية من مشروع سكنات عدل 3 عدد كبير من المواطنين في الوقت الحالي، وينتظر المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بالفعل في سكنات عدل 3 إعلان أسماء المقبولين في المرحلة الأولى والتي انتهى التقديم لها منذ إياك سابقة.

شروط سكنات عدل 3

من خلال حديثنا عن خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 نوضح لكم اهم الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدة سكنية في مشروع سكنات عدل 3 والتي تتمثل في التالي:

الجنسية، يشترط أن يكون المواطن من أصل جزائري ويتمتع بالجنسية الجزائرية.

الاقامة، حيث تعد من الشروط المهمة للحصول على الوحدة السكنية هو الإقامة داخل حدود الدولة الجزائرية.

يجب أن يتراوح الدخل الشهري للمواطن بين 24 وبين 118 الف للأسرة المتقدمة.

اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 يعد من الأمور السهلة جدا وذلك يتم عقب إعلان وزارة السكن الجزائرية اسماء المقبولين بشكل رسمي واتاحة الرابط الخاص بالاستعلام، لأن الاستعلام عن المقبولين يكون وفق خطوات إلكترونية تتمثل في التالي: