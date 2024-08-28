هنـــا رابــط نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 عبر admhec.gov.jo وطريقة التقديم + كم تكون معدلات القبول هذا العام!!

نتائج القبول الموحد من أكثر عمليات البحث وذلك بعد أن تقدم الطلاب إلى التسجيل في وحدة التنسيق الموحد على الكليات والجامعات المختلفة داخل الأردن، حيث أن الطلاب الآن في موعد انتظار نتيجة القبول الموحد، حيث تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة التي يتم على أساسها تحديد مستقبل الطالب التعليمي في الجامعات والكليات المختلفة.

نتائج القبول الموحد

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج القبول الموحد وذلك بعد إعلان النتيجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن يجب أولا معرفة الشروط التي يجب توافرها في التقدم الى الجامعات والكليات داخل الاردن، والتي تتمثل في التالي:

يجب أن يتم كتابة بيانات الطالب بشكل دقيق جدا وذلك عند تسجيل البيانات.

أن يكون الطالب أردني الجنسية باستثناء طلاب غزة ممن يحصلون على المكرمة الملكية.

يتم ترتيب رغبات الطالب وفقا لارادته ومجموعه الذي حصل عليه في التوجيهي.

كما يفضل أن يقوم الطالب باستكمال باقي البيانات بشكل صحيح.

يجب دفع رسوم التقديم التي تطلب على المنصة.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية

جاءت معدلات القبول في الجامعات الأردنية لهذا العام على النحو التالي:

كلية الطب العام: معدل القبول 97%

كلية طب الأسنان: معدل القبول 97.50%

كلية الهندسة: معدل القبول 92%

كلية العلاج الطبيعي: معدل القبول 92.10%

كلية الهندسة الكهربائية: معدل القبول 88.40%

كيفية التقديم في الجامعات الأردنية

من خلال حديثنا عن نتائج القبول الموحد، نوضح لكم أهم الخطوات التي يجب القيام بها عند التقديم في الجامعات الأردنية للطلاب الجدد والتي تتمثل في التالي: