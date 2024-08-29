تبدأ من 28 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي 2024 للبرنامج الاقتصادي و5 نجوم وماهو موعد بدء العمرة

أسعار عمرة المولد النبوي 2024، أيام ونقترب من الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حيث يؤدي المسلمين في هذا التوقيت عمرة المولد النبوي وذلك للاحتفال بذكرى ميلاد النبي ولكن بشكل مختلف وهو زيارة المسجد النبوي لأداء شعائر ومناسك العمرة وفي ذلك التوقيت تقدم شركات السياحة عروض وأسعار مختلفة بمناسبة عمرة المولد النبوي لذلك سوف نتعرف معا في السطور القادمة على أسعار عمرة المولد النبوي 2024 فتابعونا.

أسعار عمرة المولد النبوي 2024

تختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف على حسب الدرجة سواء كانت أو خمس نجوم وكذلك على حسب الفنادق وشركات الطيران وقد أعرب عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة على أن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف للبرنامج الاقتصادي سوف تبدأ من 28 ألف جنيه وذلك بالنسبة للعمرة التي تبلغ مدتها أسبوعين وتختلف الأسعار بناء على عدة عوامل أخرى.

أسعار عمرة المولد النبوي برنامج الـ 5 نجوم

وصل هذا العام أسعار عمرة المولد النبوي لبرنامج الخمس نجوم الى 52 الف جنيه وقد تزيد عن ذلك الرقم.

وذلك بحسب أسعار الفنادق في ذلك الوقت وكذلك أسعار تذاكر الطيران والتي تختلف من شركة إلى أخرى وذلك للرحلة التي تصل مدتها إلى 10 أيام فقط.

سعر عمرة المولد النبوي 2024

هناك بعض الأسعار الكبيرة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعرض الكثير من المواطنين إلي النصب وقد أوضح علاء الغمري عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن سعر عمرة مولد النبي لم يتم تحديدها بعد وأن سعر تذكرة الطيران لم تحدد هي الأخرى ولم تتوجه وزارة الآثار والسياحة إلى الأن شركات السياحة أسعار عمرة المولد النبوي وأن من المحتمل أن يتم الإعلان في خلال ال 10 أيام القادمة بعد تحديد سعرها الذي من المتوقع أن يناسب العديد من الفئات.

موعد عمرة المولد النبوي 2024

أن المولد النبوي الشريف سيكون في 16 سبتمبر 2024 ليبدأ الإقبال على عمرة المولد النبوي الشريف من منتصف سبتمبر وحتى نهاية شهر جمادى ثاني، يكون الإقبال في تلك الفترة على عمرة المولد النبوي كبير، حيث يؤدي المسلمون مناسك وشعائر العمرة مع الأحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم.