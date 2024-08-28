الف مبروك للحجاج.. أسماء الفائزين في نتائج قرعة الحج العراق 2025.. جهز شنطتك من الآن

يمكنك معرفة أسماء الفائزين في نتائج قرعة الحج العراق 2025، حيث تعد نتائج قرعة الحج لعام 2025 تعتبر من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المتقدمين للحج في العراق للعام المقبل، الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق تستعد للإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2025 خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقعها الرسمي، وسيتم هذا الإعلان بعد أن تتم مراجعة جميع أسماء المتقدمين والتأكد من استيفائهم للشروط المحددة مسبقًا.

أسماء الفائزين في نتائج قرعة الحج العراق 2025

بعد أن تعلن الهيئة العامة للحج والعمرة عن نتائج قرعة الحج لعام 2025، يمكن للمتقدمين معرفة نتائجهم عبر الرابط الرسمي الذي توفره الهيئة، للاستعلام عن القبول، يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة الرابط الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة.

ثم تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار أيقونة “نتائج قرعة الحج 2025”.

النقر على خيار “أسماء المقبولين في قرعة العراق 2025”.

إدخال رقم الهوية الخاص بك.

الضغط على زر “استعلام عن النتيجة” لتظهر لك مباشرة إذا كنت من الفائزين في قرعة الحج لعام 2025.

نتائج قرعة الحج العراق 2025

تم إغلاق باب التسجيل لقرعة الحج لعام 2025 في العراق في 13 أغسطس الحالي، وبدأت عملية فرز الطلبات المقدمة من المواطنين، وأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة أن عدد المقبولين في قرعة الحج سيصل إلى نحو 40 ألف شخص، كما أوضحت الهيئة أنه سيتم استبعاد أي متقدم لا يستوفي شروط التسجيل، ومن بين الشروط: