حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024.. هيئة التقاعد الوطنية توضح

خلال الفترة الماضية تداولت أخبار حول تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر 2024 الأمر الذي أثار الجدل بين جموع المواطنين المستفيدين من تلك الرواتب، حيث يتم صرف تلك الرواتب للمواطنين وفقا لما تم الاعلان عنه من شروط، وقد جرت العادة على صرف تلك الرواتب في اليوم الاول من كل شهر ميلادي، وخلال السطور القادمة سيتم توضيح حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق من قبل هيئة التقاعد، فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أكدت هيئة التقاعد الوطنية أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق سيكون كما هو في الاول من الشهر القادم، نافية كل الاخبار التي تداولت حول تبكير موعد الصرف، مؤكدة أنه في حال حدوث أي تغيير في موعد الصرف سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية الخاصة بها ليتم اخطار المواطنين بها، حيث سيتم صرف رواتب المتقاعدين في يوم الاحد القادم الموافق مطلع سبتمبر القادم وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع، سيتم تعديل موعد الصرف واخطار الجميع رسميا، كما أفادت مصادر وجود زيادة جديدة في الرواتب بقيمة 100 ألف دينار عراقي من أجل مساعدة الغير قادرين في ظل تلك الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024

هذا وقد تم تحديث سلم رواتب المتقاعدين في العراق2024 بناءً على الزيادات الأخيرة، كما يلي: