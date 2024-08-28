مفاجأة للأطفال.. نزل تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024 على النايل سات وكيفية تنزيل القناة.. خليك قريب من قلب طفلك

تردد قناة ميكي كيدز الجديد، تعد قناة ميكي كيدز من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، ويبحث الكثير من الآباء والأمهات عن ترددها الجديد، تعمل القناة على مدار الساعة، وتقدم محتوى متنوعاً يشمل أفلاماً كرتونية وبرامج تعليمية تناسب جميع الأعمار، تركز القناة على تسلية الأطفال وتوعيتهم من خلال عرض الأغاني والأناشيد، مما يساهم في تطوير نموهم الفكري، نقدم لكم من خلال هذا المقال كيفية تنزيل تردد قناة ميكي كيدز لعام 2024.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

تعد قناة ميكي من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى هادفاً وتعليمياً يهدف إلى غرس الصفات الحميدة من خلال برامج تعليمية وأفلام كرتونية ممتعة، يبحث الكثيرون حالياً عن التردد الجديد للقناة، وهنا نقدم لكم كيفية ضبطه:

التردد: 11526.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد آخر لقناة ميكي كيدز على نايل سات

التردد: 11275.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

كيفية تنزيل قناة ميكى كيدز على جهاز الاستقبال

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “إضافة قناة جديدة”. أدخل البيانات المطلوبة، مثل التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على زر البحث، ثم احفظ القناة وقم بتثبيتها على جهازك.

فيما تحظى قناة ميكي كيدز بشعبية كبيرة، حيث يتابعها عدد كبير من الأطفال بفضل عرضها لأفلام كرتونية جذابة، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد المفضلة لديهم، يمكنك بسهولة إضافة القناة باتباع الخطوات المذكورة في المقال.