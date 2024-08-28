احصل على 1000 شدة بضغطة واحدة.. كيفية شحن شدات ببجي PUBG Mobile من الموقع الرسمي بطريقة مضمونة 100%

يهتم الكثير من لاعبي لعبة ببجي موبايل بمعرفة أفضل وأمن الطرق للحصول على الشدات، وهي العملة الرسمية في اللعبة والتي من خلالها يتاح للاعب شراء الأسلحة والذخائر والمعدات المختلفة من متجر اللعبة، والتي تساعده على الفوز والوصول لمراحل متقدمة في اللعبة، والحصول على الشدات من الموقع الرسمي للعبة هي الأفضل طريقة مضمونة وأمنة 100% حتى لا يتعرض حساب اللاعب للحظر أو الهكر، وخلال السطور التالية نوافيكم كيفية شحن شدات ببجي.

كيفية شحن شدات ببجي من الموقع الرسمي

تعتبر لعبة ببجي موبايل أشهر ألعاب القتال الموجودة على الساحة، والتي يستخدمها عدد كبير من أجل تفريغ طاقتهم فهي تحتوي على جزء كبير من الإثارة، ويعتم اللاعبين بالحصول على الشدات لتؤهله ليكون لاعب مميز ويستطيع التغلب على المراحل الصعبة، ويتم الشحن من خلال الخطوات التالية:

يتم فتح الموقع الرسمي للعبة ميداس باس.

اختيار أيقونة شحن الشدات.

عليك بإدخال البيانات الخاصة بك مع تسجيل الأيدي الخاص بك.

تحديد عدد الشدات التي ترغب الحصول عليها.

اختيار الطريقة الأمثل لك في سداد قيمة الشدات.

الضغط على تأكيد الشحن.

الانتظار قليلاً حتى تتم عملية الشحن.

كم سعر شدات ببجي

أسعار شدات ببجي تختلف وفقاً لعددها، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر باقة الشدات 7200+18000 بسعر 7499.99 جنيه مصري.

سعر باقة الشدات 4800+12000 بسعر 4999.99 جنيه مصري.

سعر باقة الشدات 2400+6000 بسعر 2499.99 جنيه مصري.

سعر باقة الشدات 1000+3000 بسعر 1249.99 جنيه مصري.

كيفية تحديث لعبة ببجي موبايل