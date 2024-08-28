ما هي إجراءات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وشروط القبول؟

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت، من أكثر المنح المالية التي توفرها الحكومة الجزائرية لكافة السيدات الغير عاملات في دولة الجزائر، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير المستوى المعيشي الملائم أمام كافة المتقدمات، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه أصبح من السهل إمكانية التسجيل في المنحة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة التقديم في منحة المرأة الماكثة

جاءت أبرز خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت بمختلف ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن تتقدم إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الوكالة.

ليتم اختيار “منحة المرأة الماكثة”.

على أن تتمكن من إدخال كافة البيانات الخاصة بالمرأة المتقدمة.

القيام بإرفاق المستندات المطلوبة.

مع تأكيد المعلومات التي قمت بإدخالها.

ليتم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في منحة المرأة الماكثة؟

وتتمثل أبرز شروط القبول في منحة المرأة الماكثة في البيت داخل مختلف ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-