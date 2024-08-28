استعلم عن الوجبة الأخيرة” الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية 2024 جميع المحافظات

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من الكلمات التي تتصدر محركات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين في العراق، حيث ينتظر الجميع على أحر من الجمر الإعلان عن الفائزين بالوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية، حيث أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها مازالت حتى تلك اللحظة تقوم بعمل فرز للطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على الدعم، وتم اطلاق هذا البرنامج من قبل الحكومة العراقية لمساعد الأسر معدودي الدخل والفقراء بهدف تحسين الوضع الاقتصادي لهم ومساعدتهم على سد احتياجاتهم الاساسية، ونستعرض عليكم الآن في هذا المقال كيفية معرفة أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بالتزامن مع اقتراب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، يتضاعف البحث بقوة من قبل الجميع لمعرفة كيفية استخراج الأسماء، والتي تتمثل بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي.

الضغط على خدمة الرعاية الاجتماعية.

بعدها يتم تحديد الوجبة الأخيرة.

إدخال البيانات الخاصة بالمستعلم ومنها “الاسم، رقم الهوية، المحافظة التي ينتمي لها:.

الضغط عل كلمة بحث.

الانتظار حتى تظهر كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط الاستفادة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط الرئيسية والتي يجب على المواطن التأكد منن توافرها قبل التقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط تتمثل في التالي: