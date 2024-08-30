طفرة في عالم الموبايلات.. هاتف HONOR Magic V3 الجديد من هونر بمواصفات وإمكانيات مدهشة لازم تشتريه “سابق عصره”

قامت شركة هونر للهواتف الذكية بإطلاق هاتف HONOR Magic V3 بمواصفات وسعر جعله ينافس بقوة مع الهواتف الحديثة ضمن الفئة المتوسطة والعليا في الأسواق، حيث تميز بأداء عالي وإمكانيات قوية من الصعب التنافس معها، كما تمتع بمظهر أنيق وتصميم جذاب فتم تصنيع الهاتف بخامات عالية الجودة أضافت له فخامة ورقي، ولذلك فهو يعد من أبرز وأقوى الهواتف في الفترة الحالية.

مواصفات هاتف HONOR Magic V3

تستمر التطورات والتحديثات على الهواتف الذكية ولقد استطاع هاتف HONOR Magic V3 التمتع بمجموعة من المواصفات الأساسية المتطورة التي جعلت منه اختيار الجميع، وشملت المواصفات الآتي:

الهاتف تم تصنيعه بشاشتين كلاهما من النوع أوليد، الخارجية بدقة 1060×276 بيكسل وحجمها 6.43 إنش.

الشاشة الداخلية للهاتف جمعها 7.92 إنش وتبلغ درجة سطوعه 1800 شمعة.

يحتوي HONOR Magic V3 على 2 نسخة من الذاكرة.

النسخة الأولى عبارة ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت والسعة التخزينية تصل إلى 256 جيجا.

النسخة الثانية تضمن ذاكرة عشوائية 16 جيجا وسعة تخزينية تبلغ 512 جيجا مع رامات عالية من نوع LPDDR 5X، وذلك يضيف استجابة فائقة للعمليات.

كاميرا الهاتف الخلفية تم تزويده بفلاش لتعزيز عملية تصوير مقاطع الفيديو مما يجعل التصوير احترافي ومميز.

تم تزويد بطارية لهاتف HONOR Magic V3 د تكون سعتها 5150 MA بالإضافة أنها تدعم عملية الشحن السريع من خلال منفذ شاحن Type C.

الهاتف مبرمج بنظام أندرويد الحديث 14 ومعالج سناب دراجون ثماني النواة، وهذا يوفر أداء سريع وبسيط المستخدم.

مزايا هاتف هونر ماجيك V3 الجديد

هاتف هونر يمتلك مجموعة من المميزات التي يتحرى عنها المستخدمين عند الرغبة في امتلاك هاتف جديد، ومن تلك المزايا ما يلي:

الهاتف يقبل سماعات خارجية Stereo حيث لا يوجد به منفذ مخصص للسماعات.

يحتوي على مستشعر من نوع IR Blaster بالإضافة إلى دعمه لخاصية

يعمل الهاتف بمستشعر زر الباور لقراءة بصمة الأصبع، كما يدعم الفتح ببصمة الوجه.

الهاتف متوفر بألوان عدة وهي الأحمر وكذلك الأسود بالإضافة للأبيض.

الهاتف مقاوم ضد الأتربة وكذلك المياه بشهادة معتمدة

يتيح الهاتف منفذ لتركيب شريحتين مختصين بالاتصال.

سعر الجوال الجديد هونر ماجيك V3 في الأسواق

لقد تم إطلاق نسخ محدودة من جهاز هونر الجديد في الصين بأسعار متوسطة، حيث جاءت الأسعار كالتالي: