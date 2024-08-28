بعد قرار الإيقاف.. نصيب الفرد في التموين لشهر سبتمبر 2024

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نصيب الفرد من الحصة التموينية لشهر سبتمبر 2024، التي سيتم صرفها بداية الأحد المقبل الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024، وذلك لجميع حاملي بطاقات التموين ويبلغ عددهم نحو 23 مليون بطاقة مستحقة لصرف السلع المدعمة شهريًا، كما أن من أخر قرارات الوزارة أعلنت عن إيقاف بعض بطاقات التموين، بغرض تحديثها من خلال الذهاب إلى مديرية التموين التابعة لكل مستحق، ويكون ذلك برسالة مدونة على البونات الخاصة بالعيش، بحيث يُسرع كافة المستحقين من تحديث بياناتهم.

كم نصيب الفرد في التموين شهر سبتمبر 2024؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نصيب الفرد في حصة التموين لكل مستحق وحامل للبطاقة التموينية، وفقًا لما يلي:-

الحصول زجاجة تصل من وزن الـ 800 مللي لكل مستحق، على أن يصل الحد الأقصى إلى 4 زجاجات زيت.

بينما كيلو السكر لكل فرد يكون مسجل على البطاقة التموينية بحد أقصى 6 كيلوجرامات.

قيمة السلع التموينية للشهر الجديد

أما عن أسعار السلع التموينية الجديدة الشاملة كافة البطاقات التموينية المستحقة، كما يأتي:-