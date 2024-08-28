“ماما زعلت من سوسو” ثبت الآن تردد قناة كراميش الجديد 2024 على جميع الأقمار وأسعدي أطفالك وريحي بالك منهم karameesh TV

تردد قناة كراميش على جميع الأقمار الصناعية، يبحث الكثير من الأمهات والآباء في الوطن العربي لمعرفة أحدث تردد لقناة الأطفال الأولى كراميش، وهذا بعد إعلان إدارة القناة عن تحديث ترددها مؤخراً على النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر قناة كراميش واحدة من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي، والتي تتميز بتقديمها محتوى ترفيهي وتعليمي هادف ومقوم للسلوكيات، فالقناة تقدم مجموعة من الأغاني ذات الرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية والتي يستفيد منها الصغار في حياتهم المستقبلية، وفي هذا الإطار نقدم لكم تردد قناة كراميش الجديد فتابعونا.

تردد قناة كراميش 2024 على جميع الاقمار الصناعية

من أجل تحسين جودة المحتوى في قناة كراميش تحرص إدارة القناة بعمل تحديثات مستمرة للقناة، وتعتبر قناة كراميش من أشهر القنوات الفضائية المجانية الخاصة بالأطفال، والتي يتابعها الملايين من الصغار حول العالم العربي وتمتلك أكبر قاعدة جماهيرية عريقة للغاية بفضل محتواها الممتع والهادف للصغار، ويمنكم متابعة كل ما تعرضه القناة على مدار الـ 24 ساعة دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وهذا من خلال الترددات التالية:

التردد الأول لقناة كراميش

القمر الصناعي لقناة karameesh TV النايل سات.

التردد هو 10815.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معاكل الاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

التردد الثاني لقناة كراميش

القمر الصناعي لقناة karameesh tv هو العرب سات.

تردد القناة هو 11390.

معامل الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال قناة كراميش

يمكن استقبال قناة كراميش بترددها الجديد على جميع الأقمار الصناعية وهذا من خلال الخطوات التالية: