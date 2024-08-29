باقي كم يوم؟! .. موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024 وفقًا تصريحات وزارة المالية

يترقب الكثير من من المواطنين العراقيين موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024 حيث أعلنت هيئة التقاعد أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين يوم الأحد القادم الموافق الأول من سبتمبر 2024 ، وتم تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم انتشار الكثير من الشائعات الغير صحيح خلال الأيام الأخيرة الماضية من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتبكير صرف رواتب المتقاعدين ، وقد نفت هيئة التقاعد العراقية جميع الأخبار المتداولة حول تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024.

موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024

سيتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق خلال الايام القليلة القادمة وذلك يوم الاحد القادم الموافق 1 سبتمبر 2024 ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم توفير رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة التي يتساءل عنها جميع المتقاعدين وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق من خلال موقع الهيئة الوطنية للتقاعد.

موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024

توفر الهيئة الوطنية للتقاعد الكثير من الجهد والوقت للمواطنين وذلك من خلال الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للتقاعد وذلك عن طريق الخطوات التالية.