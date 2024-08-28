انقطاع النت في العراق!.. “وزارة الاتصالات” تُعلن قطع خدمة الإنترنت في البلاد

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن انقطاع النت داخل البلاد، وذلك لمدة ساعتين بدءًا من غدًا الخميس الموافق 29 من شهر سبتمبر 2024 بمختلف المحافظات، حيث إن ذلك جاء في بيان رسمي اليوم، مراعاة لامتحانات الدور الثاني للمراحل المنتهية التي تبدأ من الساعة السادسة حتى الثامنة صباحًا، وفقًا للجدول المُعلن من قبل وزارة التربية العراقية اليوم.

قطع خدمة الإنترنت في العراق

وأكدت وزارة الاتصالات العراقية، أن قطع خدمة الإنترنت، جاء بناءً على قرار وزارة التربية العراقية، في إطار فترة الامتحانات التي يمر بها طلاب المراحل المنتهية يوم غد الخميس، على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد هاتين الساعتين، بما يشمل ذلك جميع المحافظات العراقية، التي ينقطع فيها الخدمة عن المواطنين بمختلف الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة.

قطع النت بسبب امتحانات المراحل المنتهية

يذكر أن امتحانات المراحل المنتهية “الثالث المتوسط” الدور الثاني، يبدأ غدًا الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024 في تمام الساعة السادس صباحًا، فضلاً عن أن ذلك يشمل مادتين التربية الإسلامية واللغة العربية، مع مراعاة بأنه لم يتم إعلان أي بيانات جديدة حول انقطاع خدمة الإنترنت في باقي أيام الامتحانات، مؤكدة بأنه في حالة وجود أي بيانات أو إجراءات جديدة حول خدمة النت، سيتم الإعلان عنها مباشرة في إطار أن يتعرف عليها جميع المواطنين داخل البلاد، مما يُرجى الالتزام بمثل هذه القرارات التي تُحافظ على مصلحة الطلاب والطالبات، الذين سيؤدون امتحاناتهم غدًا.