عثمان لاروزا اعلان 2 .. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس مدبلج كامل مترجم 3isk قصة عشق

حالة من الترقب الشديد خلال الوقت الحالي من اجل عرض اولي حلقات الموسم السادس من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان بن ارطغرل والذي يعد واحد من اهم الاعمال التركية التي عرضت بالخمس سنوات الاخيرة في تركيا ونال اعجاب واسع للغاية وحالة من الترقب من اجل عرض اولي الحلقات من الموسم الجديد والذي سوف يشهد الكثير من الاحداث والفتوحات العثمانية بقيادة المؤسس عثمان بن الغازي الكبير المعروف ارطغرل .

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس مدبلج

ومن المفترض ان يتم عرض اولي حلقات الموسم السادس من المسلسل التركي قيامة عثمان في الشهر القادم بالتحديد في بداية سبتمبر، وجدير ان هناك احداث قوية سوف يشهدها الموسم القادم كما اكد المخرج محمد بوزداغ ان المسلسل سيكون قوي للغاية وسوف يشهد انطلاقة قوية للغاية بداية من الشهر القادم وجدير ان الموسم الخامس انتهي الشهر الماضي باحداث ساخنة للغاية .