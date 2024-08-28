ادخل شوف اسمك مع المستفيدين.. خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى لعام 2024

يتطلع الكثير من المواطنين في دولة الجزائر موعد الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى لعام 2024، والتي سجل فيها عدد كبير من المواطنين مؤخراً عبر موقع وزارة السكن والعمران الجزائرية الإلكترونية، والآن تم عملية فرز ومراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين من الجهات المختصة وهذا للتأكد من توافر الشروط فيها وأحقيتهم للحصول على الدعم الحكومة للسكن، وخلال هذا المقال نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بخطوات الاستعلام عن المقبولين في برنامج سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى والشروط الخاصة بالقبول.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى

كشفت وزارة السكن والعمران الجزائرية عن خطوات معرفة المقبولين في برنامج سكنات عدل 3 للمرحلة الأولى، والتي تتم من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

في البداية يتم الوصول إلي منصة عدل الإلكترونية.

يتم تسجيل الدخول للمنصة من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج سكنات.

إدحال المعلومات الشخصية التي تتطلب منك.

الضغط على زر البحث.

الانتظار لينتهي البحث وتظهر أسماء المقبولين.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن مجموعة الشروط التي بجب توافرها في المترجمين للحصول على سكنات عدل، وتلك الشروط جاءت كالتالي: