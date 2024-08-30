الحكومة العمانية توضح.. شروط ومعايير منحة كبار السن عمان 2024 وكيفية التقديم عليها

أوضحت الجهات الحكومة في عمان جميع تفاصيل منحة كبار السن عمان 2024، حيث تهتم الحكومة العمانية بشكل خاص بالمواطنين كبار السن، وذلك بتقديم أهم أنواع الدعم التي تلزم هذه الفئة، حيث أطلقت الحكومة هذه المبادرة لدعم كبار السن ماليًا بهدف تحسين وتعزيز جودة المعيشة، كما خصصت ضوابط تطبق على كبار السن المسجلين على المنحة لابد من استفتائها، وسيتم توضيح خطوات التسجيل وأهم الضوابط المطلوبة في الفقرات القادمة.

خطوات التقديم على منحة كبار السن عمان 2024

يعد التسجيل والاستفادة من منحة كبار السن عمان 2024 من أهم المواضيع التي تشغل فئة كبيرة من المواطنين في عمان، حيث يمثل هذا الدعم مساندة قوية من الحكومة العمانية لكافة كبار السن، ويتم التسجيل بسهولة عبر اتابع التالي:

أولًا زيارة الشخص المتقدم الموقع الرسمي الحماية الاجتماعية العمانية.

تسجيل الفرد بيانات الدخول ومن ثم تحديد عبارة تسجيل الدخول.

إرفاق المتقدم عدد من الوثائق المطلوبة على هيئة PDF والتي تشمل بطاقة الهوية وشهادة الميلاد لإثبات سن المتقدم.

إعادة تدقيق البيانات التي تم إدخالها في طلب المنحة واختيار الزر الخاص بالإرسال.

ينبغي متابعة رد المختصين على الطلب من خلال موقع الحماية الاجتماعية.

شروط استحقاق دعم كبار السن 2024 بعمان

حددت الحكومة عدة شروط أساسية لاستحقاق الأشخاص المتقدمين على المنحة، وهي التي تحدد قبول أو رفض طلب الدعم وتتمثل في الآتي: