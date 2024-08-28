ترقبوا !.. نشر اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية في الوجبة الجديدة 2024

ينتظر العديد من المواطنين في محافظات العراق، صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية التي أصبحت على وشك الظهور، بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشوفات المشمولين بالإعانة الاجتماعية، هذا وأن البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير الدعم المادي الملائم أمام المتقدمين، للحصول على مستوى معيشي في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه سنوضح لكم إجراءات البحث عن أسماء المشمولين، في السطور التالية.

البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة شامة محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

يُرجى التوجه إلى منصة مظلتي عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق في خانة تسجيل الدخول.

الانتقال إلى الصفحة التالية من المنصة.

ليتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.

مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

لكي يتم البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

متى صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية؟

وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه عقب الانتهاء من إعلان أسماء المقبولين في الإعانة الاجتماعية، سيتم البحث مباشرة في المشمولين في الرعاية الاجتماعية، والعمل على إعلانها مباشرة لتشمل كافة المحافظات العراقية، مع العلم أن هذه الوزارة حريصة على توزيع الراتب المستحق في أقرب وقت بحيث يحصل عليه المواطنين في دولة العراق، وذلك عبر المنصات الرسمية المنوط بها من قبل الوزارة.