حمل كشوفات المقبولين في الرعاية الاجتماعية تعرف على شروط التسجيل في الدعم 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية بانه يمكن لكافة المواطنين المسجلين ببرنامج الرعاية الاجتماعية الاستعلام على أسماء الذين تم قبولهم لصرف الدعم الكترونيا، وقد أوضحت الخطوات الصحيحة في الاستعلام، كما صرحت بان هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ليتم قبول الطلب، سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

خطوات الاستعلام على برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق أنه يمكن الاستعلام على المقبولين لصرف الدعم الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا .

ويتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال الحساب الرسمي الخاص بك.

اختر الاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموضحة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم والتي يجب التأكد من أنها صحيحة مئة بالمئة.

ثم اضغط على استعلام وسيتم توضيح على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بك وهل تم قبولك لصرف الدعم ام لا.

ما هي شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية

أوضحت وزارة العمل أنه يمكن التسجيل لبعض المواطنين بناء على بعض الشروط التي أعلنت عنها الحكومة العراقية وهي كالتالي: