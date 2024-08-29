تابع أقوى وأجدد أفلام الكرتون مع تردد قناة ميكي الجديد 2024 على نايل سات وكيفية تثبيت القناة لإسعاد الصغار

تعتبر قناة ميكي من القنوات الفضائية المجانية التي تعمل على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع، فهي تختص الأطفال في الفئات العمرية المختلفة لتلك الفئة التي تحتاج لدعم بشتى الطرق، فالقناة تقدم كل ما يسلى الأطفال ويجعلهم في غاية السعادة والفرح وهذا من خلال الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية الممتعة، فكل هذا المحتوى يعمل على تحسين النمو والتفكير لدى الأطفال، ويتصدر تردد قناة ميكي حالياً محرك البحث من قبل محبي القناة والأمهات والآباء حتى يمكنهم ضبطها للاستمتاع بكل ما تقدمه، وهذا ما نطلعكم آياه في هذا التقرير فتابعونا.

نزل الآن تردد قناة ميكي نايل سات 2024

تستعرض قناة ميكي عبر شاشتها باقة من الأفلام الكرتونية المميزة والقوية واتي تجذب انتباه الجميع من الفئات العمرية المختلفة، والتي يترقبها الصغار بشدة لمتابعتها وقضاء وقت ممتع وسعيد مع تلك الأفلام، ولمتابعة جميع ما تنقله القناة عبر شاشتها إليكم تردد القناة لضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بكم، والتردد هو:

القمر الصناعي للقناة هو: النايل سات.

تردد القناة هو: 11526.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نزل الآن تردد قناة ميكي عرب سات 2024

يمكن استقبال قناة ميكي كيدز أيضاً من خلال القمر الصناعي العرب سات وهذا بالبيانات التالية:

تردد قناة ميكي هو: 11275.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

كيفية تثبيت قناة ميكي على جهاز الاستقبال

لضمان الاستمتاع والمتعة بمحتوى قناة ميكي لابد من تثبيت ترددها الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم بالخطوات التي تتمثل في التالي: