اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة “وزارة العمل“ منصة مظلتي

أطلقت وزارة العمل العراقية منحة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة عدد كبير للغاية من المواطنين في الحصول على بعض الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة العراقية والذي يستهدف مواجهة الأسر للغلاء وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى عدم القدرة على شراء المستلزمات الأساسية داخل المنزل، وتعتبر الرعاية الاجتماعية واحدة من أهم صور الدعم الكثيرة والمميزة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، ويتم اطلاق الرعاية كل فترة لحصول بعض الأسر عليها وكان من المفترض أن يتم خلال شهر يناير الماضي لعام 2024 الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ولكن تأخرت كثيرا من قبل وزارة العمل ولم يتم تسليمها للمستحقين حتى هذه اللحظة.

اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة

يمكن لكافة المواطنين داخل العراق الذين تنطبق عليهم الضوابط والأحكام التي وضعتها وزارة العمل من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وذلك عن طريق اتباع الخطوات التي سنتعرف عليها فيما يلي:

الخطوة الأولى: يجب التوجه لموقع منصة مظلتي.

الخطوة الثانية: سيطلب الموقع تسجيل الدخول وذلك من خلال ادخال البيانات المطلوبة من الأسم رقم المرور.

الخطوة الثالثة: يجب اختيار الرعاية الاجتماعية 2024 من الخيارات المتاحة.

الخطوة الرابعة: قم باختيار الوجبة التي ترغب بالاستعلام عنها وهي الوجبة السابعة.

الخطوة الخامسة: لابد من ادخال كافة البيانات الخاصة بالمستعلم من المحافظة التي يتبع لها والاسم رباعي ورقم الهوية الوطنية.

الخطوة: السادسة: لابد من الضغط على الاستعلام.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط والأحكام التي حددتها وزارة العمل لنجاح التسجيل في الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط سنتعرف عليها فيما يلي: