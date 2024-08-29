موعد الدخول المدرسي عمان 2024-2025 حسب قرارات وزارة التعليم.. هل تم التأجيل!!

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي عمان وذلك تمهيدا للطلاب للاستعداد إلى العام الدراسي الجديد والعمل على توفير كافة المستلزمات والاحتياجات اللازمة للطلاب، في العام الدراسي الجديد، وهو بالطبع ما يجعل الطالب يستعيد حيويته ونشاطه للعام الدراسي الجديد، وانتهاء مهلة الإجازة الصيفية التي كان يعيشها الطلاب منذ أيام قليلة وبدء الجد والاجتهاد.

موعد الدخول المدرسي عمان

من جانبها حددت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان موعد الدخول المدرسي عمان وذلك لجميع الطلاب في كافة المراحل التعليمية في جميع أنحاء السلطنة، وإليكم أهم المعلومات التي تتعلق بموعد دخول العام الدراسي الجديد في عمان والذي جاء على النحو التالي:

قررت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بالإعلان عن موعد الدخول المدرسي ليكون بالنسبة للمعلمين والمعلمات ليكون في يوم 26 من شهر أغسطس.

أما بالنسبة إلى دخول الطلاب ي جميع المراحل التعليمية في جميع أنحاء السلطنة فإنه يكون في يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر لعام 2024.

وبالنسبة إلى انتهاء العام الدراسي الجديد فمن المقرر أن يكون في يوم 10 يونيو لعام 2024.

اخبار كاذبة حول موعد الدخول المدرسي عمان

كما تم تداول بعض الأخبار الكاذبة عن موعد الدخول المدرسي عمان، والتي نجملها لكم من خلال السطور التالية: