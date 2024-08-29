ثبتها الآن تردد قناة زي ألوان الجديد ZEE ALWAN على قمر النايل سات والعرب سات أجدد المسلسلات الهندية 2024، في الفترة الأخيرة، شهد محرك البحث جوجل تزايدًا في البحث عن تردد قناة زي الوان الجديد لعام 2024، خاصة من قبل محبي الدراما الهندية التي أصبحت شائعة في العالم العربي، قناة زي الوان تعتبر من أبرز القنوات التي تقدم المسلسلات الهندية بجودة عالية وبلغة عربية مدبلجة بلهجة إحدى الدول العربية. فيما يلي نقدم الترددات الجديدة لقناة زي الوان على الأقمار الصناعية.

تردد قناة زي ألوان الجديد ZEE ALWAN على قمر النايل سات والعرب سات

ثبتها الآن تردد قناة زي ألوان الجديد ZEE ALWAN على قمر النايل سات والعرب سات، وتابع أجدد المسلسلات الهندية 2024، حيث يمكنك بسهولة الوصول إلى أفضل وأجدد المسلسلات التركية والهندية وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة زي الوان على نايل سات:

التردد: 11418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة زي الوان على عرب سات

التردد: 11862

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

طريقة تثبيت تردد قناة زي الوان الجديد

لتنزيل تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على جهاز الرسيفر، اتبع الخطوات التالية: