طريقة التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024 والشروط اللازمة

تم الإعلان من قبل الحكومة العمانية عن طريقة التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال في دولة عمان، لأن من المعروف أن تلك البطاقة تعتبر من أهم الأدوات الأساسية التي تقوم على دعم أصحاب الأعمال لتيسير وتسهيل أعمالهم، كما أن تقوم تلك البطاقة على توفير فرص قيمة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمبتكرين ويمكن للجميع الاستفادة من المزايا والخدمات المقدمة من تلك البطاقة لكي يتم تكبير مشاريعكم.

مميزات بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024

يوجد العديد من المميزات المتعلقة ببطاقة ريادة الأعمال المتوفرة في دولة عمان، لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك المميزات فهي جاءت عن النحو التالي:

تساعد تلك البطاقة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم. تساعد تلك البطاقة رجال الأعمال على توسيع نطاق أعمالهم. تقوم تلك البطاقة على مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على تكبير مشاريعهم. من السهل للغاية الحصول على تلك البطاقة.

شروط الحصول على بطاقة ريادة الأعمال في عمان 2024

أعلنت الحكومة العمانية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يستطيع المتقدمين الحصول على بطاقة ريادة الاعمال ومن تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مسجل بأسم المواطن.

أن يكون المتقدم حامل الجنسية العمانية.

يجب تسجيل المؤسسة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يجب أن تكون المؤسسة غير تابعة لأي فرع من المؤسسات الكبيرة.

طريقة التسجيل للحصول على بطاقة ريادة الأعمال 2024

من المعروف أن تعتبر بطاقة ريادة الأعمال من أهم الخطوات التي يجب على أصحاب المشاريع اتخاذها، لذلك يجب التسجيل للحصول على تلك البطاقة من خلال اتباع تلك الخطوات: