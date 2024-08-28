بثلاث كاميرات ويدعم شبكة 4G.. سعر مواصفات هاتف هواوي ميت 50 برو 2024

مواصفات هاتف هواوي ميت 50 برو 2024، تم الإعلان من قبل اكسترا السعودية عن أن يوجد تخفيضات على جميع أنواع الهواتف وخصوصا هاتف هواوي، وأوضحت بأن يوجد عروض خاصة على هاتف هواوي ميت 50 برو ووصلت قيمة الخصم على نوع ذلك الهاتف إلى أكثر من 60% وذلك الخصم يكون على النسخة الأعلى من الهاتف بمساحة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية تكون عبارة عن 8 جيجا بايت، ومن خلال تلك الخصومات يتم توفير لكم حوالي 2900 ريال سعودي، لذلك سوف نتعرف معا عن سعره ومواصفاته.

مواصفات هاتف هواوي ميت 50 برو 2024

من المعروف أن هاتف هواوي ميت 50 برو من أقوى الهواتف الذكية المتوفرة في جميع الأسواق العربية وخاصة الأسواق الخليجية مثل المملكة العربية السعودية، بسبب مواصفاته التي سوف نقوم بتوفيرها لكم:

المعالج الأساسي: معالج رئيسي يتكون من ثماني نواة من نوع كوالكوم سناب دراجون 8 بلاس 4G ويكون من الجيل الأول.

معالج رسومي من نوع Adreno 730.

الوزن: 206 جرام.

الاتصال الخاص بالهاتف: يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع 4.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل EMUI 13 للإصدار العالمي.

مساحة التخزين تكون: 256 جيجا بايت.

الكاميرا في هواوي mate 50 pro

يتميز هاتف هواوي بالكثير من الكاميرات المتنوعة حيث أنه يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي ثنائية العدسة واساسية، حيث جاءت الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسه من F/1.4 إلى F/4.0، والكاميرا الخلفية الثانية تصوير الكادرات الواسعة حتى 120 درجة وتكون بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2/F.

سعر هاتف هواوي ميت 50 برو

تم الإعلان من قبل المملكة العربية السعودية عن سعر هاتف هواوي ميت 50 برو بعد الخصم حيث وصل سعره إلى 1999.13 ريال ويكون غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وتم الإعلان بأن يمكن تقسيط سعر الهاتف على مدار 36 شهر بمعدل 90 ريال سعودي شهريا، ويحتوي ذلك الهاتف على ضمان 24 شهر من المصنع، كما أنه متوفر باللون البرتقالي ويمكن طلبه أون لاين.