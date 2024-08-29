ما شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني أبشر وما أبرز خدمات المنصة؟ الإدارة العامة للمرور توضح

طرحت منصة أبشر الخدمية داخل المملكة العربية السعودية خدمة مزاد اللوحات الالكتروني إلى جانب العديد من الخدمات الخاصة بالمرور، حيث توفر تلك الخدمة للمستفيدين إمكانية حضور مزاد الكتروني لاستبدال اللوحات المعدنية التالفة أو شراء لوحات أخرى مميزة بخطوات الكترونية ميسرة بدءاً من الحجز حتى السداد والاستلام دون الحاجة إلى الذهاب للإدارة العامة للمرور.

شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني أبشر

قامت الهيئة العامة للمرور داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية، والتي جاءت كما يلي:

دفع مقدار رسوم التسجيل في المزاد والتي تصل قيمتها إلى 1000 ريال.

الحصول على توكيل فقط في حالة الرغبة في الاشتراك بديلا عن شخص آخر.

تسجيل جميع المعلومات التي سوف تطلب منك على الموقع.

تسجيل قيمة اللوحة.

توفر رخصة قيادة شخصية مع ضرورة أن يكون تاريخها ساري.

تستطيع الحصول على قيمة التسجيل في المزاد التي سبق لك وقمت بسدادها قبل ذلك عند الرغبة في الانسحاب.

سداد قيمة اللوحة عند انتهاء المزاد.

الالتزام بحضور المزاد الالكتروني في الموعد المحدد.

يتم التوجه لاستلام اللوحة المعدنية الجديدة بعد خمس أيام.

خدمات منصة أبشر للأفراد 1446

تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخص قطاع المرور داخل المملكة العربية السعودية ومنها: