ما شروط التسجيل في منصة جدارات 1446 للعمل في القطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية؟

وضحت إدارة منصة جدارات للتوظيف داخل المملكة العربية السعودية شروط التسجيل في منصة جدارات 1446 للمواطنين والمواطنات من أبناء المملكة العربية السعودية، حيث يتم قبول الطلبات وفقا بمنهجية محددة لكي يتم منح كل عامل الوظيفة وفقا للخبرات والكفاءات والمهارات الأكاديمية والتعليمية والمهنية وبالتالي تحقق المنصة هدفها في دعم القطاع الإنتاجي.

شروط التسجيل في منصة جدارات 1446

هناك بعض من الشروط المنصوص عليها بهدف الاستفادة من دعم المنصة، وتتمثل تلك الشروط في:

يجب على المتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية وأن يمتلك هوية وطنية سارية.

عدم الحكم على المستفيد في قضايا سابقة متعلقة بالشرق والأمانة.

ارفاق صورة من المؤهل الأكاديمي وشهادات الخبرة.

اجتياز الإختبارات بنجاح.

الحصول على تقرير من وزارة الصحة يفيد قدرة المستفيد على العمل.

أن تتناسب الوظيفة من الخبرات والمهارات الأكاديمية.

يتعين على المتقدم إدخال عنوان بريد إلكتروني صحيح ويخصه شخصياً،

من الضروري الحفاظ على الخصوصية وعدم مشاركة بيانات الدخول أو أي معلومات شخصية مع الآخرين.

يمكن للمستخدمين تحديث أرقام هواتفهم المحمولة من خلال صفحة معلومات الاتصال، عبر اختيار خيار التعديل وإدخال الرقم الجديد في حالة تعذر الحصول على الهاتف.

التمتع بالسيرة الطيبة.

اختيار القطاع الذي ترغب في العمل به سواء القطاع العام أو القطاع الخاص.

ما هي منصة جدارات؟

هي واحدة من المنصات الحكومية السعودية التي تعمل كحلقة وصل من خلال الربط بين صاحب العمل والعمالة، حيث يتعين على كل عامل تقديم السيرة الذاتية له ومن ثم يتم تقديم اقتراحات بالوظائف الملائمة ويتمكن المستفيد من الاطلاع على كافة العروض واختيار الأنسب.