ما خطوات تنشيط حساب أبشر للأفراد عبر الاتصال بالهاتف المصرفي وعلى الصراف؟ منصة أبشر توضح

منصة أبشر هي واحدة من المنصات الخدمية داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات الأفراد وللأعمال والحكومة، حيث يتم الاستفادة من تلك الخدمات بواسطة المواطنين والمقيمين، والجدير بالذكر أن تلك الخدمات تتضمن خدمات الكترونية خاصة بقطاع الأحوال المدنية وقطاع المرور وقطاع الجوازات وذلك بهدف تسهيل الإجراءات قدر الإمكان، لذا نجد تساؤلات حول طرق تنشيط حساب أبشر للاستفادة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

طريقة تنشيط حساب أبشر للأفراد عبر الاتصال بالهاتف المصرفي

يتمكن المواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية من تنشيط حساب الأفراد عبر منصة أبشر من خلال الاتصال بالهاتف المصرفي على الرقم 920001000، ثم يتم الاستماع للرسالة المسجلة وإدخال بيانات الدخول الشخصي، بعد ذلك يتم النقر على العدد 4 ثم الاستماع للرسالة المسجلة والنثر على رقم 5، سيتم إرسال معلومات التسجيل في الخدمات الإلكترونية برسالة نصية على رقم رقم الجوال المسجل في البنك.

والجدير بالذكر أن هناك طرق أخرى لتنشيط حساب أبشر من خلال تحميل تطبيق البنك أو زيارة الرابط الالكتروني الرسمي للبنك أون لاين.

طريقة تنشيط حساب أبشر عبر الصراف

يستطيع المستخدمين تنشيط حساباتهم في منصة أبشر الإلكترونية من خلال الصراف، وذلك عند القيام بهذه الإجراءات: