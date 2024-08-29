من بينها الشهادة العائلية والمؤهل الدراسي .. الوكالة الوطنية للتشغيل توضح المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة الجزائر

طرحت الوكالة الوطنية للتشغيل داخل دولة الجزائر منحة المرأة الماكثة في البيت والتي من خلالها يتم تقديم دعم مادى المرأة بهدف مساعدة الأسر المتعثرة على توفير المستلزمات الأساسية، حيث يتم الحصول على ذلك الدعم وفقا لشروط محددة وأيضاً من خلال تقديم مستندات للتحقق من المصداقية والأهلية.

مستندات التسجيل في منحة المرأة الماكثة الجزائر

يجب على السيدة مقدمة الطلب توفير بعض المستندات، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في المنحة وهي:

صورة طبق الأصل من البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية. عدد 2 صورة شخصية المتقدمة ذات خلفية بيضاء. الشهادة العائلية وذلك بالنسبة للسيدات المتزوجات. شهادة الإقامة وذلك بالنسبة للوافدات. المؤهل الدراسي. قسيمة الطلاق. شهادة الوفاة في حالة وفاة الزوج. رقم الهاتف الجوال الشخصي للسيدة المتقدمة.

شروط الاستفادة من دعم المرأة الماكثة الجزائر

تمنح الوكالة الوطنية للتشغيل المرأة الدعم في حال استيفاء الشروط التالية:

عدم حصول المرأة على الدعم من برامج اخرى. الاقامة في ولايات الجزائر. الحصول على الجنسية الجزائرية. أن يتراوح عمر المتقدمة بذلك الطلب بين سن التاسعة عشر عام كحد أدنى للقبول ولا يزيد عن سن الأربعين. يتم قبول طلبات المرأة الأرملة والمطلقة. أن لا تكون المرأة من ضمن الموظفات في أي من القطاعات وبالتالي تتمكن من تأمين الدخل الشهري الثابت. عدم امتلاك مشغولات ذهبية أو عقارات وأراضي وأصول ثمينة تجعل المرأة في غير حاجة لذلك الدعم.

قيمة دعم منحة المرأة الماكثة في البيت

تحصل المستفيدة من تلك المنحة على الدعم بقيمة 800 دينار جزائري، هذا بالإضافة إلى منحة أخرى بقيمة 300 دينار جزائري وقد أشارت الوكالة الوطنية للتشغيل الا عدم وجود نية بزيادة الدعم في الفترة الحالية.