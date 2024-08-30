أهمها عدم عمل المرأة .. ما هي شروط منحة المرأة الماكثة في البيت؟ الحكومة الجزائرية تُجيب موضحة خطوات التسجيل

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل عن شروط منحة المرأة المقيمة في المنزل لعام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة الجزائرية خلال الأيام الأخيرة بهدف تقديم الدعم المالي للنساء العاطلات عن العمل، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للنساء خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويتم تقديم طلب للحصول على المنحة وفقًا لضوابط وشروط معينة من قبل الوكالة الوطنية، وسنوضح ذلك في الفقرات التالية.

منحة المرأة الماكثة في البيت

يمكن للنساء التسجيل في البرنامج المساعد والتأهيلي بهدف تحديد المستحقات للحصول على المنحة من خلال الاتي:

الذهاب إلى موقع الويب الرسمي للهيئة الوطنية للتشغيل.

اضغط على الاستعلام عن منحة المرأة الماكثة في المنزل.

أدخل البيانات التي سيُطلب منك إدخالها على الموقع، وهي:

– محل السكن.

– محافظة الإقامة.

– محل السكن. – محافظة الإقامة. يرجى رفع جميع الوثائق التي ستظهر أمامك على الشاشة.

اضغط على أيقونة إرسال الطلب الآن.

يظهر لك النتائج بعد دقائق من استلام طلبك ودراسته.

يتم الرد عليك سواء بالموافقة أو الرفض.

شروط الحصول على منحة للنساء غير العاملات

أعلنت حكومة الجزائر عن شروط التسجيل لمنحة المرأة المقيمة في المنزل 2024، لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، وتشمل هذه الشروط النقاط التالية: