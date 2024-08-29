لاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، بجميع محافظات العراق، ولتسهيل عملية الاستعلام عن الأسماء، تم توفير خدمة عبر منصة “مظلتي”، حيث يمكن للأفراد التحقق من أهليتهم للحصول على الدعم المالي أو عدمه، سنستعرض في مقالنا اليوم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

شروط الحصول على دعم من الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لتمكين المواطنين من التسجيل والاستفادة من الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وفيما يلي نستعرض هذه الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا للرجال.

أما بالنسبة للبنات، فيجب أن يتراوح العمر بين 15 و55 عامًا.

يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل العراق.

ينبغي ألا يمتلك المتقدم أصولًا مالية كبيرة أو مشاريع أو مبالغ مالية ضخمة.

كما تم تحديد الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة المؤهلة للاستفادة وهو 4 أشخاص.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال برنامج منصة “مظلتي”، وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية: