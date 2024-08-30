ما هي القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024؟ إليك التفاصيل بالترددات

مسلسل “المؤسس عثمان” ، هو أحد أبرز الأعمال التاريخية التركية حيث يركز على فترة تأسيس الدولة العثمانية ويستعرض حياة الغازي عثمان بن أرطغرل، بدأ عرض المسلسل في عام 2019 وحقق شهرة واسعة في تركيا والعالم العربي والإسلامي حتى الآن، تم إنتاج خمسة مواسم كاملة من المسلسل وعرضت على عدة قنوات تركية وعربية، العمل من إنتاج محمد بوزداغ وإخراج متين جوناي، في النصوص التالية، سوف نقدم معلومات حول موعد عرض الموسم السادس وترددات القنوات الناقلة الخاصة به.

قائمة القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024

قنوات البث التي تعرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس بعد الدراسة بتمعن من قبل المتابعين والمحبين لمسلسل قيامة عثمان منذ بداية عرضه، وجدهم يبحثون بشكل مستمر عن القنوات التي تنقل الجزء السادس من المسلسل، في هذا المقال، سنقدم لكم القنوات التي تنقل مسلسل قيامة عثمان على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

قناة ATV التركية

التردد الخاص بالقناة 10769.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد يكون: 12034.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب يكون: افقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

تردد القناة هو: 11034.

معدل الترميز الخاص بالقناة يكون: 27500.

الاستقطاب يكون: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

حسب ما أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل على صفحتها الرسمية، سيتم بدء عرض الإعلانات الترويجية للموسم السادس من “قيامة عثمان” في بداية شهر سبتمبر، من المتوقع أن يتم عرض أول حلقات هذا الموسم في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وسيتم إعادة عرضه في اليوم الخميس التالي في تمام الساعة التاسعة مساءً.