ميعاد المدارس اتحدد.. موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024 وجدول العطلات المدرسية

حددت وزارة التربية الوطنية موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024، لكن انتشرت شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتأجيل هذا الموعد للسنة الدراسية 2024-2025، هذه الأخبار أثارت قلق الطلاب وأولياء الأمور، لذلك بادرت الحكومة، من خلال الوزارة، بإعلان الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي المقبل، سنستعرض في المقال القادم التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع.

جدول العطلات المدرسية في المغرب 2024-2025

يتم إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد جميع العطلات الرسمية للعام الجديد، وذلك بهدف تجهيز الأبناء وتحضيرهم لاستقبال العام الدراسيؤ وفقًا للتقويم الدراسي، تكون العطلات على النحو التالي:

عطلة المولد النبوي الشريف تصادف يومي 12 و13 من ربيع الأول.

العطلة البينية الأولى تمتد من 20 إلى 27 أكتوبر.

عطلة ذكرى المسيرة الخضراء تكون في 6 نوفمبر.

عطلة عيد الاستقلال تحدد في 18 نوفمبر.

العطلة البينية الثانية تكون من 8 إلى 18 ديسمبر.

عطلة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال تقع في 11 يناير.

أما عطلة منتصف السنة الدراسية، فتبدأ من 26 يناير وتمتد حتى 2 فبراير.

موعد الدخول المدرسي في المغرب 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي 2024-2025، والذي سيكون في 9 سبتمبر 2024، وأكدت الوزارة في بيانها أنه لا توجد أي خطط لتعديل هذا التاريخ، مما ينفي الشائعات حول تأجيل العام الدراسي، بالنسبة للطلاب في الأقسام غير النظامية، سيبدأ العام الدراسي لهم في 30 سبتمبر 2024، ما الإداريون والمعلمون، فسيباشرون أعمالهم والتحضيرات للعام الدراسي الجديد اعتبارًا من 5 سبتمبر 2024.