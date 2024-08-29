مبروك التعيين.. الاستعلام عن اسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية 2024 وشروط التقديم

يمكنك معرفة كيفية الاستعلام عن اسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية 2024، حيث تعتبر الكلية العسكرية العراقية واحدة من أبرز المؤسسات الحكومية التي يسعى العديد من الطلاب للالتحاق بها، وقد تم الإعلان عن أسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية لعام 2024، وأوضحت الحكومة العراقية أنه سيتم التسجيل في الكلية وفقًا لمجموعة من الأحكام والشروط التي حددتها، كما نصحت الطلاب بمتابعة طلباتهم والبحث عن نتائج القبول من خلال الموقع الرسمي للكلية.

ما هي شروط التسجيل بالكلية العسكرية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى جميع المتقدمين للالتحاق بالكلية العسكرية، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بشكل دائم على الأراضي العراقية.

لا يتم قبول أي طلب من الطلاب المنتمين إلى الأحزاب السياسية.

يتعين أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و22 عامًا لقبول طلبه.

يجب أن يكون مجموع درجات الثانوية العامة للمتقدم لا يقل عن 70% كحد أدنى.

يجب على المتقدم أن يكون بصحة جيدة ويتمتع بلياقة بدنية مناسبة، مع ضرورة توافق الطول والوزن.

إذا كان المتقدم من خريجي الثانوية الصناعية أو التجارية، يجب أن يكون مجموع درجاته أعلى من 80% لقبول طلبه.

اسماء المقبولين في الكلية العسكرية العراقية 2024

سجل عدد كبير من الطلاب في الكلية العسكرية العراقية وينتظرون الآن نتائج القبول، لمعرفة أسماء المقبولين، يمكن متابعة الخطوات التالية عبر الإنترنت: