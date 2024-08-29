راتب شهري ثابت وتأمينات اجتماعية.. التسجيل في استمارة التقديم على المعين المتفرغ 2024.. ضمان مستقبل أفضل ليك ولأهلك

تتيح منصة أور الإلكترونية للمواطنين العراقيين إمكانية التسجيل في استمارة التقديم على المعين المتفرغ 2024، بكل يسر وسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي ur.gov.iq، وتعتبر منصة أور من الوسائل الحكومية المهمة التي تقدم خدمات إلكترونية متعددة، مما يساعد في تبسيط عملية التسجيل ويوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في المعين المتفرغ؟

لإتمام عملية التسجيل في استمارة المعين المتفرغ لعام 2024 عبر منصة أور، يتوجب على المتقدم تجهيز مجموعة من المستندات الضرورية، وتشمل:

نسخة سارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من بطاقة الإقامة لكل من الشخص المعين والشخص المعاق.

صورة من بطاقة التموين لكل من المستفيد والشخص المعاق.

نسخة من التقرير الطبي الذي يوضح نوع الإعاقة ونسبتها.

يجب رفع نسخ من وجهي جميع الوثائق المذكورة أعلاه.

استمارة التقديم على المعين المتفرغ 2024

تعد عملية التقديم على وظيفة المعين المتفرغ سهلة ومتاحة للجميع، حيث تهدف هذه الوظيفة إلى تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توظيف شخص يساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية مقابل راتب محدد، للتسجيل في هذه الوظيفة، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور. أدخل الرمز الخاص بك واضغط على زر “إرسال”. قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة وفقًا لما هو محدد في الموقع. ارفع الوثائق والمستندات المطلوبة كما هو موضح. تحقق من البيانات التي أدخلتها للتأكد من دقتها وخلوها من الأخطاء. بعد التأكد من جميع التفاصيل، اضغط على زر “إرسال الطلب”. بعد تقديم الطلب، سيظهر لك رمز الطلب الذي يجب حفظه وطباعته مع بطاقة التسجيل.

ما هي أنواع الإعاقات المعترف بها؟

للحصول على راتب المعين المتفرغ لأحد الأقارب، يجب التأكد من أن الشخص يعاني من إعاقة معترف بها رسميًا في العراق، من بين هذه الإعاقات: