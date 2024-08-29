أغاني وأناشيد بتعلم وتبسط.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024.. خلي أولادك يستمتعوا بالأفضل

يمكنك معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد، حيث تعد القناة من القنوات المفضلة للأطفال، حيث يشهد عدد مشاهديها تزايدًا مستمرًا بفضل تقديمها لأغاني وألعاب ترفيهية مسلية تسعد الأطفال، تتمتع القناة بشعبية واسعة في العالم العربي، ولذلك سنعرض اليوم الترددات الحالية لقناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لتتمكنوا من متابعة أحدث الأناشيد والأغاني على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة من الأغاني والأناشيد الجديدة التي تفرح قلوب الأطفال وتلبي احتياجاتهم الترفيهية، إليكم تفاصيل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 11310. معامل الاستقطاب: عمودي. معامل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة على الرسيفر

سنوضح اليوم كيفية إضافة تردد قناة طيور الجنة بيبي إلى جهازك الشخصي، باتباع الخطوات التالية: