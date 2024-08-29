ما هو موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. تعرف على كامل التفاصيل

توقيت الصيفي يعتبر نظاما زمنيا معتمدا في العديد من البلدان، حيث يتم إجراء تعديل على التوقيت الرسمي للساعة خلال فصل الصيف، يتم هذا التعديل من خلال تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة إلى الأمام، الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ساعات النهار الأطول التي تميز هذا الفصل، وبذلك يتم توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة التي قد تستهلك في الإضاءة والمصادر الأخرى خلال ساعات المساء، هذا التعديل في التوقيت يمكن الناس من الاعتماد بشكل أكبر على الضوء الطبيعي، مما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء والمصادر الأخرى للطاقة بشكل ملحوظ.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

في جمهورية مصر العربية، يتم اعتماد التوقيت الصيفي استنادا إلى قرار رسمي تصدره الحكومة كل عام، وذلك بعد دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية السائدة والحاجة الملحة لتوفير الطاقة في البلاد، يعرف عن فصل الصيف في مصر أنه يمتد لفترة طويلة، حيث يبدأ مع أواخر فصل الربيع ويستمر حتى أوائل فصل الخريف، مما يتيح فرصة أكبر للاستفادة من ساعات النهار الممتدة، في هذا الإطار، أعلنت الحكومة المصرية أن العمل بالتوقيت الصيفي سيستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر لعام 2024، ومن ثم، سيتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي بداية من يوم الجمعة الأول من شهر نوفمبر 2024.

ما هو نظام التوقيت الصيفي

نظام التوقيت الصيفي هو آلية تستخدم في عدد من الدول، بما في ذلك مصر، حيث يتم تعديل التوقيت الرسمي من خلال تقديم الساعة بمقدار ساعة واحدة لفترة زمنية محددة خلال السنة، هذا التعديل عادة ما يبدأ من فصل الربيع ويستمر حتى حلول فصل الخريف، بهدف استغلال ساعات النهار الأطول بشكل أكثر كفاءة، ففي بداية التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة بهدف تقليل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية خلال ساعات المساء، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في استهلاك الطاقة، وبعد انتهاء هذه الفترة الموسمية، تعاد الساعة إلى التوقيت المعتاد.