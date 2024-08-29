خبر حلو ليك شوف لو أنت من ضمن المحظوظين.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 جميع المحافظات

يمكنك معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق مصدرًا حيويًا للعديد من العائلات، خاصةً الفئات الأكثر هشاشة، يهدف البرنامج الحكومي إلى تقديم دعم مالي مباشر للأسر التي تستوفي معايير محددة، مما يساعد في تحسين ظروفها المعيشية، ومع التطورات الأخيرة، تنتظر آلاف الأسر بترقب صرف الدفعة السابعة من هذا البرنامج.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن للمستفيدين الحاليين والجدد التحقق من أسمائهم في الوجبة السابعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي“: سجل دخولك إلى حسابك الشخصي على منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. البحث عن النتائج: استخدم أداة البحث المتاحة للعثور على النتائج، حيث يمكنك البحث باستخدام رقم البطاقة الذكية أو بياناتك الشخصية الأخرى. التحقق من النتائج: ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين، تأكد من وجود اسمك ضمن القائمة.

صرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن صرف الوجبة السابعة في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، في هذا المؤتمر، قامت الوزارة بنشر أسماء المستفيدين الجدد من الوجبة السابعة، والتي تشمل ذوي الإعاقة والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك مرضى الأمراض المزمنة ومرضى السكري، سيتم نشر التفاصيل والإجراءات الخاصة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، وقد بدأت الوزارة بالفعل في إعلان أسماء المستفيدين في عدة مدن، منها بغداد والبصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية والأنبار وبابل وصلاح الدين والسليمانية وواسط وأربيل ودهوك.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من البرنامج

لتكون مؤهلاً للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية: