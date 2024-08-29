لطلبة الجامعات.. تعرف على ضوابط وموعد بدأ مرحلة تقليل الأغتراب

يشعر طلبة وطالبات المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق الجامعات لعام 2024 بحالة من الترقب والانتظار، وهم يتابعون باهتمام بالغ استعداد مكتب التنسيق الإلكتروني للإعلان عن فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب، هذا الإجراء مخصص للطلاب الذين تم توجيههم إلى كليات تبعد بشكل ملحوظ عن محل إقامتهم، أو الذين يجدون أنفسهم في كليات لا تتوافق مع رغباتهم الأكاديمية، في ظل هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دليلا إرشاديا شاملا يهدف إلى توعية الطلبة والطالبات بالخطوات والإجراءات المتعلقة بمرحلة تقليل الاغتراب.

متى تبدأ مرحلة تقليل الأغتراب؟

من المتوقع أن تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتائج المرحلة الثانية لعملية القبول في الجامعات والمعاهد العليا، وبناء على ذلك، فإن مرحلة تقليل الاغتراب ستكون متاحة للطلاب خلال الساعات القليلة القادمة. هذا يأتي بعد الكشف عن نتائج المرحلة الثانية لقبول الطلاب في الجامعات في الساعات الماضية، هذه المرحلة تتيح للطلاب فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم الأكاديمية بما يتناسب مع رغباتهم وظروفهم الشخصية، بحيث يتمكنون من الانتقال إلى كليات أو معاهد أقرب إلى منازلهم أو أكثر توافقا مع اختياراتهم الدراسية.

ماهي ضوابط مرحلة تقليل الأغتراب

تنقسم مرحلة تقليل الاغتراب إلى نوعين رئيسيين، يتميز كل منهما بضوابط وشروط خاصة تحدد قبول الطلبات، وهما: التحويل المناظر والتحويل غير المناظر، دعونا نتناول كل نوع بشيء من التفصيل: