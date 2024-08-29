الفراخ بكام النهارده.. اسعار الفراخ اليوم الخميس في الاسواق المصرية.. ياترى سجلت كام

في الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام شريحة واسعة من المواطنين بالبحث عن أسعار الدواجن في البورصة، وذلك نظرا لأن الدواجن تعد واحدة من أهم العناصر الغذائية الأساسية في مصر والدول العربية على حد سواء، وقد شهدت الفراخ استقرارا ملحوظا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، ما جعل الكثيرين يتابعون حركة السوق بشكل دقيق للحصول على أفضل العروض، ونظرا لأهمية هذا الموضوع للكثير من الأسر والمستهلكين، نقدم لكم في السطور القادمة تقريرا مفصلا حول أسعار الدواجن اليوم، وذلك بناء على البيانات الواردة من بورصة الدواجن الرئيسية، تابعوا معنا القراءة للاستفادة من هذه المعلومات القيمة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

نوافيكم اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 بتقرير مفصل عن أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت في الأسواق المصرية:

أسعار الفراخ البيضاء المخصصة لإنتاج اللحم بدأت تعاملاتها اليوم بسعر 65 جنيه كأقل سعر و66 جنيه كأعلى سعر.

أما الفراخ الساسو فقد سجلت 81 جنيه كحد أدنى و82 جنيه كحد أقصى.

للفراخ البلدي، التي تتميز بجودتها، فقد سجلت 110 جنيه كأقل سعر و111 جنيه كأعلى سعر للكيلو الواحد.

الفراخ البيضاء الأمهات سجلت اليوم 62 جنيه كأدنى سعر.

أسعار الكتاكيت اليوم

اليوم، نقدم لكم تقريرا مفصلا حول أسعار الكتاكيت من الفرز الأول، والتي تشمل الكتاكيت في عمر يوم واحد، وذلك ضمن تعاملات الأسواق المصرية، تتفاوت الأسعار بناء على نوع الكتكوت ومصدره، وتفاصيل الأسعار كالتالي: