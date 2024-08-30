غذي عقل طفلك بأغاني تعليمية .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 اضبطها الآن على جهازك

يتفاعل العديد من الآباء والأمهات مع تأثير القنوات الفضائية على سلوك أطفالهم، حيث يتأثر سلوك الأطفال عند مشاهدتهم برامج تحتوي على عناصر عنفية ويتجهون نحو العنف في تعاملهم مع الآخرين، ولذلك يحاول أولياء الأمور تثبيت قنوات تلفزيونية للأطفال تعتمد على التربية والتعليم، تعتبر قناة وناسه واحدة من هذه القنوات المتخصصة في عرض برامج وأناشيد تثقف وتوجه سلوك الأطفال نحو الإيجابية.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تبث قناة وناسة على قمر نايل سات الاصطناعي على التردد الاتي:

التردد : 11430.

الاستقطاب :عمودي .

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : SD .

تبث قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11270.

الاستقطاب : افقي .

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

الجودة: HD .

أغاني قناه وناسة 2024

يقدم قناة وناسة بيبي تشكيلة متنوعة من الأغاني التي تحبها الأطفال، مثل:

أغنية “لولو يا لولو في نونو”.

أغنية “لولو وماما”.

أغنية “جوعانة جوعانة”.

أغنية “الحرام سرق لولو”.أغنية “وصل وصل”.

أغنية “لولو والحيوانات”.

أغنية “عيد ميلاد شنو”.

أغنية “لولو عايزة ماما”.

أغنية “لولو الشطورة”.

أغنية “عمو الشرطة”.

أغنية “بيب بيب”.

ضبط تردد قناة وناسة الجديد

يمكنك تثبيت قناة وناسة على جهاز التلفاز من خلال اتباع سلسلة من الخطوات المحددة:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى القائمة الرئيسية عن طريق جهاز التحكم عن بعد.

ثانيا القيام باختيار التحديث اليدوي.

ثالثا اختيار القمر الصناعي.

قم بكتب تفاصيل القناة مثل التردد.

خامسا الضغط علي زر تحميل القناة، ثم حفظ.

تسعى الأمهات دائما إلى إيجاد طرق آمنة لترك أبنائهن دون القلق عليهم، وتعتبر قناة وناسة واحدة من أكثر القنوات الفضائية التي تحظى بحب الأطفال في هذه الأيام، قدمنا لكم في هذا المقال تردد القناة وكيفية تنزيلها على جهاز الاستقبال لديكم، حتى تستطيعوا تحميلها وتتركوا أطفالكم أمامها دون قلق.