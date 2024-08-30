اهم هاتف في فئته .. مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G بسعر متوسط ومزايا مُبهرة .. إليك التفاصيل الكاملة

أعلنت شركة Oppo في الخارج عن هاتفها الجديد مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G الذي يتنافس في فئة الهواتف الذكية الوسطى، حيث يأتي بشاشة AMOLED مثقبة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج Qualcomm Snapdragon 695، نلقي نظرة على المواصفات الكاملة لهاتف Oppo Reno 8T 5G ونناقش أهم ميزاته وعيوبه ونتساءل ما إذا كان يستحق الشراء أم لا.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8T 5G

في البداية، يتم تصنيع الظهر من الزجاج أو الجلد، بينما الإطار مصنوع من البلاستيك.

ألوان هاتف أوبو رينو 8T: البرتقالي – الأسود.

هذا الجهاز يعتبر خليفة هاتف أوبو رينو 8 4G.

وزن الهاتف حوالي 180-183 غرام وأبعاده 160.8 ملم في الطول و73.8 ملم في العرض و7.8 ملم في السُمك.

يدعم تركيب شريحتي اتصال مقاس نانو شبكات الجيل الرابع والثالث.

نوع الشاشة هو AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل وكثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.

أبعاد شاشة العرض 20:9 وتستحوذ على حوالي 85% من الواجهة الأمامية، ويصل السطوع إلى 800nits.

يدعم معدل التحديث 90 هرتز لتحسين سلاسة التجربة ويمكن تعديله من الإعدادات.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الجيل الخامس بطبقة حماية مصنوعة من زجاج جوريلا جلاس للحفاظ على سلامة الجهاز وحمايته من الخدوش والصدمات.

التصاق اندرويد 13 بواجهة المستخدم ColorOS 13 والتي تتضمن ميزات متنوعة للمستخدم.

معالج ميدياتك هيليو جي 99 ثماني النواة يعمل بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف إنفنكس نوت 30.

توجد ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت.

بإمكانك أيضًا إدراج بطاقة ذاكرة في فتحة منفصلة لزيادة مساحة التخزين المتاحة على الجهاز.

تم دمج بصمة الإصبع تحت الشاشة، ويدعم الهاتف أيضًا تقنية التعرف على الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز مجموعة من المستشعرات الأخرى مثل مستشعر الاقتراب ومستشعر الحركة والبوصلة والجيروسكوب.

سعر هاتف Oppo Reno8 T 5G

سعر هاتف أوبو رينو 8 تي 5 جي : حوالي 325 دولار أمريكي.

في مصر : 14400 جنيه

في السعودية : 1200 ريال

في الإمارات : 1100 درهم

في الجزائر : 45,000 دينار

في العراق : 444,000 دينار

في المغرب : 3500 درهم

في الأردن : 250 دينار

في تونس : 1050 دينار

في فلسطين : 1300 شيكل

في ليبيا : 1650 دينار

في عُمان : 130 ريال

في الكويت : 104 دينار

في قطر : 1200 ريال

في البحرين : 129 دينار

في السودان : 205,000 جنيه

ملاحظة : السعر لنسخة 256+8 جيجابايت