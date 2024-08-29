حلوى المولد في المنزل.. طريقة عمل السمسمية في المنزل بمناسبة المولد النبوي

السمسمية، وهي واحدة من أشهر الحلويات التقليدية، تمتاز بطعمها الرائع وقيمتها الغذائية الممتازة، تعتبر عادة من بين الحلويات المحببة التي تعد خصيصا خلال احتفالات المولد النبوي الشريف، وتستند بشكل رئيسي إلى بذور السمسم التي تمنحها طعما مميزا وملمسا مقرمشا، إن هذه الحلوى ليست فقط لذيذة بل تعد أيضا خيارا ممتازا لتقديمها في المناسبات الخاصة والضيوف، طريقة إعداد السمسمية ليست معقدة للغاية، لكنها تتطلب دقة واهتماما بالتفاصيل لضمان الحصول على أفضل نتائج.

مكونات عمل السمسمية

لتحضير السمسمية في المنزل، ستحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تتميز بالبساطة والتوافر، تشمل هذه المكونات ما يلي:

كمية من بذور السمسم المحمص بوزن 100 جرام.

150 جرام من السكر.

كمية من الماء.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة عمل السمسمية

لإعداد السمسمية بنجاح، يتعين عليك اتباع خطوات دقيقة لتحقيق القوام المثالي والطعم الرائع، فيما يلي الخطوات التفصيلية لتحضير هذه الحلوى الشهية: