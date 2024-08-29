حلوى المولد في المنزل.. طريقة عمل السمسمية في المنزل بمناسبة المولد النبوي

السمسمية، وهي واحدة من أشهر الحلويات التقليدية، تمتاز بطعمها الرائع وقيمتها الغذائية الممتازة، تعتبر عادة من بين الحلويات المحببة التي تعد خصيصا خلال احتفالات المولد النبوي الشريف، وتستند بشكل رئيسي إلى بذور السمسم التي تمنحها طعما مميزا وملمسا مقرمشا، إن هذه الحلوى ليست فقط لذيذة بل تعد أيضا خيارا ممتازا لتقديمها في المناسبات الخاصة والضيوف، طريقة إعداد السمسمية ليست معقدة للغاية، لكنها تتطلب دقة واهتماما بالتفاصيل لضمان الحصول على أفضل نتائج.
مكونات عمل السمسمية
لتحضير السمسمية في المنزل، ستحتاج إلى مجموعة من المكونات الأساسية التي تتميز بالبساطة والتوافر، تشمل هذه المكونات ما يلي:
- كمية من بذور السمسم المحمص بوزن 100 جرام.
- 150 جرام من السكر.
- كمية من الماء.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
طريقة عمل السمسمية
لإعداد السمسمية بنجاح، يتعين عليك اتباع خطوات دقيقة لتحقيق القوام المثالي والطعم الرائع، فيما يلي الخطوات التفصيلية لتحضير هذه الحلوى الشهية:
- ابدأ بتحميص بذور السمسم في مقلاة على نار منخفضة.
- في قدر على نار متوسطة، قم بإذابة الزبدة مع السكر.
- بعد ذوبان السكر، أضف العسل إلى الخليط.
- خفض الحرارة إلى مستوى منخفض وأضف الماء تدريجياً إلى الخليط.
- قم بإضافة عصير الليمون والفانيليا إلى الخليط.
- تابع الطهي حتى يصبح الخليط كثيفا ويصبح قابلا للتكوين على شكل خيط رفيع عند سحبه من القدر.
- أزل القدر من النار وامزج بذور السمسم المحمصة مع الخليط بشكل جيد.
- اسكب الخليط في قالب مدهون بالزبدة أو مغطى بورق زبدة.
- قم بفرد الخليط في القالب للحصول على سطح ناعم ومستوٍ.
- اترك السمسمية لتبرد تماما قبل أن تبدأ في تقطيعها إلى قطع صغيرة.
- قم بتخزين السمسمية في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على طراوتها ونكهتها لأطول فترة ممكنة.