“ميدو بجاكر لولو الشطورة” ضبط تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات وفرح أطفالك 24 ساعة

قناة وناسة من القنوات التي كسبت شهرة كبيرة في العالم العربي بسبب أنها تقدم أغاني لولو المميزة التي أسعدت جميع المتابعين لتلك القناة الفضائية وأصبحت تلك القناة من ضمن القنوات المفضلة عند الكثير من الأطفال حيث ترغب الأمهات تنزيل تردد قناة وناسة من أجل مشاهدة ومتابعة أحلى الأغاني على مدار 24 ساعة لذلك سوف نوضح لكم التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة تلك القناة الفضائية.

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز Wanasah TV

قناة وناسة كيدز Wanasah TV من القنوات الفضائية التي لها تأثير على الأطفال حيث تعلم الأطفال الصغيرة بعض القيم الأخلاقية كما تعلمهم الألوان والحيوانات والأرقام وبعض الحروف لذلك ترغب الأسرة العربية على تنزيل تردد قناة وناسة كيدز على الريسفير الخاص بك كما يلي بكل التفاصيل:

في البداية عليك النقر على زر القائمة من الريموت كنترول.

بعد ذلك الدخول على إدارة الإعدادات ثم قائمة الترددات.

بعد ذلك عليك النقر على إضافة تردد جديد.

البحث اليدوي على القناة الفضائية بعد ذلك.

ثم عليك تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

تعبئة تردد قناة وناسة كيدز مع معدل الترميز مع معدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

ثم البحث اليدوي عن القناة.

سوف تنزل لك القناة الفضائية على جهاز الريسفير.

بعد ذلك عليك حفظ القناة الفضائية.

تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

كما القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

أضبط تردد قناة وناسة عرب سات