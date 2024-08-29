بإضافـــة مثيــــرة”.. تحديث واتساب الجديـــد أقــوي أبديت.. طـــير وبدوسة واحدة خليك اول واحد يحــدث

تحديث واتساب الاخضر اضافات مبهرة تطبيق الواتساب من التطبيقات التي لا يمكن الاستغناء عنها وفي الآونة الأخيرة تم تحديث وإضافة العديد من المزايا الجديدة نظرا لأن التطبيق القديم كان يواجه العديد من المشاكل في الخصوصية، ولذلك سوف نطرح من خلال موقعنا تحديث تطبيق الواتساب الجديد ومزايا وكل المعلومات المتعلقة به فتابعوا معنا.

تحديث واتساب الاخضر الجديد

تطبيق الوتساب من التطبيقات الهامة على هواتف الأندرويد أو الايفون وتم إضافة له العديد من المزايا الجديدة والتي جاءت كالاتي:

إمكانية تحديث الوتساب على الهواتف ذات التقنية المنخفضة.

تستطيع إرسال 30 ملف مرة واحدة.

يمكنك إرسال ملفات فيديو وملفات صوت كبيرة.

إمكانية مسح الرسائل واغلى وإلغائها في نفس الوقت.

يمكنك إضافة عدد سائل من المؤثرات الصوتية على مقاطع الفيديو قبل أن تقوم بإرسالها.

تستطيع إرسال الصور لكافة جهات الاتصال مرة واحدة.

إمكانية إخفاء آخر ظهور، و الرسائل المقروءة إمكانية.

حفظ المنشورات الخاصة بجهات الاتصال لديك.

اضافات تحديث الواتساب الجديدة

تم تحديث تطبيق الوتساب حيث اصبح يتمتع بالعديد من المزايا المثيرة للاهتمام ومن ابرزها ما يلي:

ميزة قفل الدردشة حيث تستطيع حماية المحادثة بينك وبين الطرف الأخر ببصمة الاصبع او بكلمة سر.

إضافة الرسائل الصوتية المؤقتة حيث تختفي بعد سماعها من الطرف الأخر، وذلك يعزز الخصوصية في المحادثات.

إضافة تحرير الرسائل المرسلة وهي تعديل الرسائل بعد أن تقوم بإرسالها، وهي من الميزات الرائعة التي تسمح بتصحيح الأخطاء وتعديلها.

ارسال الصور بجودة عالية وهي ارسال الصور على هيئة ملفات للحفاظ على جودتها العالية.

تعديل الحالة دون حذفها أو كتابتها مره أخرى تحديث المجتمعات وإضافة أدوات جديدة تسهل الإدارة.